Il nuovo allenatore dell’Fbc Saronno è Danilo Tricarico

Il progetto del nuovo Fbc Saronno prosegue con grande ambizione e con protagonisti di alto valore. Dopo la nomina del presidente Francesco Paolo Gravina si sono susseguiti l’arrivo del direttore generale Marco Proserpio e del direttore sportivo Fabio Viganò.

Ora il nome dell’allenatore: sarà Danilo Tricarico il mister che guiderà la formazione nella stagione 2022-2023 e che avrà il compito di portare l’Fbc Saronno in alto. (Foto Facebook – ASD FBC Saronno 1910)

Il comunicato del club:

La notizia tanto attesa è arrivata, il direttore generale Marco Proserpio e il direttore sportivo Fabio Viganò e il presidente Gravina, sono felici di annunciare l’arrivo sulla panchina della prima squadra biancoceleste di Danilo Tricarico.

Tricarico, mister di esperienza, con un passato importante da allenatore in Eccellenza e serie D tra tutte Tritium, Casatese e Busto 81.

Con la vittoria di un campionato di Eccellenza e ella Coppa Italia Eccellenza,Tricarico si presenta con curriculum e palmares ricchi e importanti.

Le prime parole di mister Tricarico in biancoceleste:”Saronno è una piazza importante e al gruppo ambizioso di persone che si sta andando costruendo è stato facile dire di si, ora l’obbiettivo deve essere, con lavoro sacrificio e umiltà, quello di fare bene, di fare il meglio per riportare Il Saronno e i suoi tifosi nelle categorie che merita. Scendere di categoria puó far venire qualche pensiero, ma quando i progetti sono così strutturati e con un planning che va oltre la stagione, spazzano via ogni dubbio e non ho dovuto pensarci due volte, ora dobbiamo solo iniziare a lavorare sul campo ed essere da subito pronti a fare bene.”.

Benvenuto mister e buon lavoro!