Cade con la bici e finisce in pronto soccorso a Varese

Una brutta caduta in bici questa mattina, venerdì 27 maggio in via Torquato Tasso a Varese fra i quartieri di Cartabbia e Capolago. Erano circa le 7 quando è scattato l’allarme. A rimanere a terra ferito un uomo soccorso da un’ambulanza della croce rossa italiana di varese.

Sul posto anche una pattuglia della polizia locale che ha aiutato a prestare i primi soccorsi. Il 118 ha disposto il ricovero in codice giallo al pronto soccorso del Circolo di Varese.