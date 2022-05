A Casciago un corso di italiano per i profughi ucraini

Un corso di italiano per aiutare chi è arrivato dall’Ucraina. Lo ha organizzato il Comune di Casciago con l’aiuto di alcune volontarie, mediatrici culturali e linguistiche, che si sono messe a disposizione per insegnare la nostra lingua alle persone ospitate da diverse famiglie casciaghesi.

Alla prima lezione del corso hanno partecipato in dieci tra donne e ragazze fuggite dalle zone di guerra. Il numero potrebbe crescere in base alle esigenze di chi ha bisogno di imparare le nozioni basilari della nostra lingua: come chiedere informazioni per strada, come prendere il bus, come dialogare per soddisfare le più basilari necessità e superare la barriera linguistica.

I corsi si tengono il mercoledì dalle 17.30 alle 19 negli spazi sopra la biblioteca in Largo De Gasperi, messi a disposizione dal Comune. A coordinare i lavori la consigliera comunale Giuditta Speroni, con un gruppo di insegnanti che si sono messe a disposizione per l’organizzazione e l’insegnamento (Viola Villa, Elena Borri, Margherita Taborelli e Caterina Brunetti).

«Un supporto e un contributo importante per l’integrazione per i nostri ospiti, sono davvero orgoglioso di questo progetto utile e necessario per favorire la permanenza serena di queste persone nel nostro paese», commenta il sindaco di Casciago Mirko Reto.