Cento anni con il sorriso, Angera festeggia Mariuccia

Se dovessimo cercare il segreto della longevità, in Maria Mobiglia, per tutti Mariuccia, potremmo senza dubbio dire che il suo, è l’allegria. Un traguardo, quello dei cento anni, superato con il sorriso che ha regalato e regala a tutte le persone che incontra.

Nella giornata di ieri lo ha potuto festeggiare con la sorella Carla e i famigliari, dopo un piccolo periodo in ospedale. Con loro anche l’assessore comunale Antonio Campagnuolo che ha portato l’augurio dell’amministrazione e della comunità. A festeggiarla in questo giorno importante anche la nipotina di soli sei mesi.

Mobiglia Maria (Mariuccia) è nata ad Angera il 4 aprile 1922. Ha sempre vissuto ad Angera prima in via Cavour fino al 1957 e poi in via Torriani. All’età di 16 anni ha iniziato a lavorare presso la ditta Sama ad Angera su macchina di maglieria. Alla chiusura della Sama ha aperto una latteria sempre ad Angera in Via Diaz (molto conosciuta dagli angeresi), fino alla pensione. Per tutta la vita ha coltivato l’hobby del ricamo, dell’uncinetto e lavorava ai ferri realizzando lavoretti per beneficenza a favore della parrocchia di Angera.

Ha sempre vissuto in ottima salute fino alla caduta del 14 febbraio 2022. La frattura di femore e omero l’hanno costretta in ospedale a Varese e in riabilitazione a Gorla Minore fino al 10 maggio 2022.