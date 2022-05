Dal Brunello del ’64 al vino “firmato” MV Agusta: tutte le star dell’asta di Varese

Sarà un Brunello di Montalcino Biondi Santi la star di “Vino per la vita” l’ormai tradizionale asta di vini organizzata dal progetto Stefano Verri, giunta alla sua 12esima edizione e quest’anno ospitata nella sede della MV Agusta motors di Varese.

La bottiglia, che ha la ragguardevole età dii 58 anni (è del 1964) ed è stata ricolmata nel tempo – il che significa che è stata “manutenuta” ed è potenzialmente bevibile – avrà base d’asta 1000 euro: un “pezzo importante” come questa asta ogni anno riserva ai veri intenditori.

Ma come sempre, all’asta ci saranno anche vini altrettanto particolari ma con prezzi più raggiungibili, almeno a base d’asta: «Ci sono in particolare due bottiglie donate da due produttori varesini di alto livello e che hanno base d’sat di poche decine di euro – spiega l’ormai stori co “battitore” Pierre Ley, ormai alla sua ottava edizione in questo ruolo – Si tratta di un Sommo Clivo del 2013 prodotto da Torre San Quirico: il suo proprietario, Alessio Fornasetti, ci ha donato uno dei migliori pezzi conservato nelle sue cantine di Azzate tra quelli che hanno vinto le “tre stelle d’oro” della Guida Veronelliproprio in quell’anno».

Varesino è anche Giuseppe Perucchetti: «Da tempo nostro sodale, Perucchetti ha una azienda agricola in toscana, la Scuola Mocajo, che produce ottimi vini biologici, alcuni di questi saranno all’asta domenica, con una base di partenza accessibile».

Ancora dalla Toscana arriva la magnum di Duemani 2018, una bottiglia di rosso toscano il cui valore nelle enoteche supera i 400 euro, e il Per Sempre di Tua Rita, altro rosso toscano del 2018, il cui valore di mercato supera i 300 euro: «In entrambi i casi la base d’asta sarà molto più in basso» spiega Ley.

Per appassionati del marchio invece è la bottiglia di rosso offerta da MV Agusta, che ospita l’asta nelle sale della sua azienda a Schiranna: «La particolarità principale è l’etichetta metallica in rilievo con logo MV Agusta e l’autografo di Timor Sardanov, il presidente del noto marchio motociclistico varesino» conclude Pierre Ley.