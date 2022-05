Giornata del Verde Pulito a Luvinate

Domenica 15 maggio , con ritrovo alle 9 in piazza Don Sironi. L’iniziativa è animata dal “Gruppo di Cammino luvinatese”

Domenica 15 maggio a Luvinate si celebra la Giornata del verde Pulito. Ritrovo alle 9 in piazza Don Sironi e poi giro per le vie e i sentieri del paese per pulire e scoprire angoli luvinatesi.

L’iniziativa è animata dal “Gruppo di Cammino luvinatese” ed è aperta a tutti i cittadini volontari che vogliono promuovere la bellezza e la pulizia delle aree pubbliche di Luvinate.

Ai volontari, assicurati, saranno consegnali quanti e sacchetti, fino a un massimo di 15 kit. E possibile comunque aggiungersi in modo libero (portando quanti e sacchetti).

Per adesioni: segreteria@comune.luvinate.va.it