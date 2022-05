Inaugurata la mostra degli “artisti per il Bernascone” a Varese

Il restauro del campanile della Basilica di San Vittore, detto anche campanile del Bernascone, è un’opera importantissima della Città di Varese.

L’intervento di restauro ha richiesto consistenti risorse finanziarie raccolte da numerosi sostenitori tra i quali una quota rilevante è stata stanziata dalla Fondazione Cariplo. Ma sono state tantissime le modalità e le fonti per contribuire ai costi di restauro. Fra queste si inserisce anche l’iniziativa inaugurata domenica primo maggio, promossa dal circolo degli artisti varesini che hanno voluto donare le loro opere per contribuire a raggiungere l’obiettivo, Le opere sono state messe a disposizione dagli artisti per essere collocate attraverso offerte a partire da un importo minimo di cento euro; i donatori riceveranno anche un attestato di ringraziamento sottoscritto dall’artista e dalla Parrocchia.

L’Esposizione Filantropica è stata Organizzata dall’Associazione Culturale Europea CCR Ispra e dal Circolo degli Artisti di Varese con il Patrocinio del Comune di Varese, nel magnifico Battistero di San Giovanni attiguo alla Basilica di San Vittore a Varese.

Diverse sono state le Istituzioni e Organizzazioni che hanno collaborato alla realizzazione dell’iniziative tra le quali Italia Nostra, Varese Vive, Lions Club e Rotary Club, Fondazione Varesotto, Ambiente, Territorio, Coesione Sociale ed altre Organizzazioni di servizio e custodia.

La cerimonia di apertura ha visto gli interventi del Prevosto Monsignor Luigi Panighetti, del Sindaco di Varese Davide Galimberti con la Vice Sindaco Ivana Perusin, l’Assessore alla Cultura Enzo Laforgia, del Consigliere regionale Samuele Astuti, del Consigliere provinciale Simone Longhini, degli organizzatori dell’evento e rappresentanti del Circolo degli Artisti Antonio Bandirali, Alessia Tortoreto, Paolo Musajo Somma di Galesano, Franco Prevosti, Franco Crugnola di Italia Nostra e Carlo Massironi Past Governatore Lions Club e Rappresentante di Fondazione Varesotto, Ambiente, Territorio, Coesione Sociale.

L’Esposizione Filantropica durerà dall’1 al 28 maggio 2022 ed avrà aperture speciali il 7, 8, 28 maggio in coincidenza anche con momenti particolari di riconsegna del monumento storico alla Comunità e della Cena Solidale in piazza San Vittore che riprenderà dopo due anni di sospensione per i noti motivi dovuti alla pandemia covid-19.