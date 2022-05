Incidente stradale sulla SP69 a Porto Valtravaglia

Incidente stradale a Porto Valtravaglia alle 10.30 di martedì 3 maggio.

Per cause in corso di accertamento due autovetture si sono scontrate sulla strada provinciale 69.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Luino con un’autopompa e un fuori strada. Gli operatori hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i 3 feriti, medicati sul posto e trasportati in condizioni non gravi al pronto soccorso.