La mossa di Scola: subito il 51% di Pallacanestro Varese

Pallacanestro Varese comunica che in occasione della riunione del CDA che si è tenuto questo pomeriggio alla Enerxenia Arena, l’amministratore delegato Luis Scola ha comunicato ai consiglieri ed alla proprietà del club la volontà di esercitare l’opzione di acquisizione del 51% delle quote societarie, così come previsto dal contratto firmato la scorsa estate.

L’ufficialità dell’operazione avverrà solo dopo l’espletamento di tutte le pratiche burocratiche previste. Le condizioni dell’accordo sono e rimarranno private e confidenziali.

“Sono estremamente contento di questa possibilità -le parole di Scola-. Sono fiducioso che questa soluzione, presa al fine di dare ancora più corpo al lavoro iniziato durante la stagione, possa portare numerose soddisfazioni in futuro”

