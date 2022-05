Liquami nel Lanza fra Cantello e Malnate

Cattivo odore, un colore marrone, ben lontano dalle trasparenze cristalline che fanno della valle del Lanza un piccolo paradiso per gli animali e gli amanti della natura.

Il risveglio nel pomeriggio di oggi, sabato 21 maggio, è stato brusco ma non inaspettato, come racconta Fabio Facetti, guardiano del fiume e dei suoi segreti: «Era un paio di giorni che si vedeva che qualcosa non andava. Poi oggi, dopo mangiato, la botta». La botta è appunto quell’acqua marrone che non permette di vedere il fondale nel fiume che ha una portata già provata dalle poche piogge. la questione, non nuova a quanto pare riguarda il depuratore di Cantello che già nel periodo attorno a Pasqua aveva dato qualche problema.

«Ho fatto le foto e le ho già spedite al reperibile di Alfa chiedendo un intervento urgente». Fabio è una Gev, una guardia ecologica volontaria che si occupa di territorio e ha ili compito di preservare l’ambiente. «In questo tratto», spiega, «grosso modo attorno al mulino del Trotto e verso la Folla, ci sono i vaironi, piccoli “pesci foraggio“ per i predatori, come le trote. Pesci sicuramente in pericolo per questi versamenti di liquami»