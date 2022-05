Morte sulla funivia di Monteviasco , in aula si ricostruisce il funzionamento dell’impianto

I tabulati telefonici non solo della vittima, Silvano Dellea, ma anche delle altre persone che erano al lavoro alla funivia Ponte di Piero-Monteviasco il 16 novembre 2018 quando avvenne l’infortunio mortale.

Da qui è partita l’udienza del processo che si celebra dinanzi al giudice monocratico di Varese e vede dieci persone a vario titolo imputate per omicidio colposo.

In aula anche la ricostruzione tecnica fatta da un macchinista – non indagato – che in qualità di testimone ha spiegato minuziosamente sia il funzionamento dell’impianto, sia come avvenivano le manutenzioni periodiche, proprio una di quelle in cui trovò la morte dello storico manutentore della funivia trovato stritolato fra la cabina e un manufatto in metallo.

