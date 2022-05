“Ma quando se ne vanno le transenne da piazza Repubblica a Varese?”

Il consigliere Domenico Esposito interviene sulle “transenne di sicurezza” Tra via Spinelli e piazza Repubblica, presenti da più di un anno in quel punto di Varese.

«È un anno e mezzo che sono state messe le transenne all’angolo tra via Spinelli e piazza Repubblica. All’epoca era scoppiato un tubo, e sono state messe per mantenere in sicurezza l’area. Ma non sono state ancora spostate, perchè in realtà non è stato ancora ripristinato niente».

«L’amministrazione comunale, così pronta a spendere i soldi in arrivo d Governo e Regione, è molto più lenta quando si tratta di finanziare i lavori con i propri soldi le opere – va bene avere pazienza, ma è da tanto tempo che la situazione è così: chiedo all’assessore di attivarsi prima possibile per porre fine alla situazione».

Interpellati da Varesenews, dall’assessorato ci rispondono che l’attesa è quasi finita: i tanto attesi lavori di sistemazione infatti dovrebbero cominciare a breve. Al consigliere Esposito non resta che monitorare i tempi all’avvio dei lavori.