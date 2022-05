Passa a maggioranza in commissione il finanziamento di via Selene a Varese

E’ stato un passaggio formale quello che in commissione ha sancito la variazione del bilancio comunale che ha inserito le opere per l’allargamento di via Selene tra quelle da “aggiungere” al programma 2022 del comune di Varese.

Una votazione senza alcun dibattito, che ha visto l’assenza di due dei rappresentanti della minoranza (Salvatore Giordano di Fratelli d’Italia e Stefano Clerici di Varese Ideale) e il silenzio sull’argomento da parte dei due rappresentanti dell’opposizione intervenuti, Simone Longhini e Matteo Bianchi, che si sono limitati a votare contro il provvedimento, che non riguardava in verità solo quell’opera ma anche altri progetti.

Il punto all’ordine del giorno da votare infatti spostava degli avanzi di bilancio verso il completamento di opere che erano state previste nel bilancio triennale ma con diversi tipi di finanziamenti, e sono state quindi accelerate con “soldi freschi”: tra esse c’è anche il completamento di via Selene, opera tutta pubblica in “appoggio” alle opere realizzate da Esselunga su via Gasparotto e alla fine dell’autostrada.

Il voto a maggioranza porterà la discussione direttamente nel prossimo consiglio comunale.

VIA SELENE: COS’E’ E PERCHE’ SE NE PARLA TANTO

L’allargamento di via Selene, pur non facendo parte delle opere ora in corso intorno all’Esselunga di viale Europa, ne fa strettamente parte.

Fino ad ora sono state realizzate due rotonde su via Gasparotto che hanno eliminato i semafori prima posizionati in quell’area snellendo il congestionato traffico della zona, e uno svincolo in uscita da Varese sulla bretella che porta all’autostrada, che permette di “bypassare” il nodo di viale Borri – via Gasparotto per chi esce dal centro di Varese ma non deve prendere l’autostrada.

Ora l’opera di asfaltatura e allargamento di via Selene, che fino all’inizio del cantiere Esselunga era una piccola strada sterrata senza fondo ai bordi di un’area verde, vuole completare l’area della terza rotonda, che in sè è solo uno svincolo che da Milano permette l’uscita in viale Europa: con l’asfaltatura e l’ampliamento della via sarà alleggerito soprattutto il traffico dei camion che già attraversano quelle zone per andare nella zona industriale di Schianno: fino ad ora le uniche alternative erano quelle di attraversare via piana di Luco da viale Borri o tentare di passare nell’angusto sottopasso di via Bellavista, che con l’apertura di via Selene dovrebbe essere addirittura chiuso al traffico.

Quello su via Selene è un intervento che è realizzato interamente nel comune di Varese ma che è caldeggiato dal vicino comune di Gazzada Schianno proprio per lo sgravio di traffico sull’area verde-industriale di Schianno.

Ma non tutti sono però d’accordo: al progetto si sono opposti a lungo ambientalisti e anche un comitato costituito per l’occasione, che denuncia con l’allargamento della via la distruzione della biodiversità nella palude Stoppada, che si trova nei dintorni: a questo il comune ha sempre risposto che saranno realizzati lavori di compensazione che ne preserveranno l’integrità.

L’opera costerà oltre 2 milioni e 600 mila euro. Di questi, 930 mila euro arrivano da un finanziamento della Regione e 130 mila dall’alienazione di un terreno. Nella variazione dunque, che verrà discussa nel prossimo Consiglio comunale, vengono inseriti oltre un milione e 500 mila euro che il Comune metterà a disposizione per far partire i lavori, tramite l’intervento di Cassa Depositi e Prestiti.