Le otto domande del comitato “Difendiamo via Selene” in un incontro nel cantiere alle porte di Varese

Il Comitato “Difendiamo Selene” organizza sabato 25 giugno alle 10 un confronto pubblico con la cittadinanza. L’appuntamento è in via Selene, all’ingresso del cantiere, dal titolo: “Via Selene. Là dove c’era l’erba ora ci sarà…”

«Il comitato spontaneo Difendiamo Selene ha deciso di convocare un confronto pubblico durante il quale, senza titubanze ed infingimenti, si possano comprendere gli interventi viabilistici che si stanno realizzando davanti all’ormai unica area di biodiversità presente alle porte di Varese. – Spiega la nota del comitato – Chiederemo ancora una volta, a gran voce, come si è pensato di preservarla, se si è davvero pensato di farlo».

In particolare il comitato si domanda: «Cosa sarà della Palude Stoppada, della via Selene, della via per Schianno e della sua zona industriale, cosa sarà della Via Piana di Luco?»

Per rispondere a queste domande “Difendiamo Via Selene” invita la Cittadinanza, le associazioni ambientalistiche, l’Università, ma anche la Politica varesina di ogni colore “di fatto il vero king maker di questo progetto” a parlarne, “perchè se è vero che c’è chi sta facendo tutto questo, c’è anche chi non ha fatto niente per opporvisi”.

Per questi invitati speciali: «Lasceremo alcuni posti riservati, alcune sedie vuote. Saranno loro a decidere se esserci o non esserci, se rispondere, replicare o spiegarci adeguatamente dove vogliono arrivare. O, più semplicemente, ignorarci».

Inoltre spiegano che «Abbiamo deciso di porre 8 questioni chiare, semplici e molto comprensibili. Abbiamo anche deciso di renderle immediatamente pubbliche, di non nasconderle, per consentire a tutti i

possibili interlocutori di documentarsi e di prepararsi ad un confronto sui contenuti».

LE OTTO DOMANDE DI DIFENDIAMO SELENE

1) Quale futuro per la Palude Stoppada e come sono state

preservate le sorgenti del Selvagna?

2) Via Selene, una rete fognaria esisterà mai?

3) L’intervento dell’Università. Dove, quando?

4) La via per Schianno e la zona industriale.

5) La via Piana di Luco, cosa diventerà?

6) Le ciclabili dei sogni.

7) I Corridoi Insubrici. Cosa è stato fatto per la palude?

8) Le mitigazioni ambientali di Via Selene.