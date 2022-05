I Patrini stravincono contro una Roma a ranghi ridotti

Vittoria facile per i Patrini Malnate che ottengono il quinto successo in altrettante partite di campionato passando senza tanti problemi sui Roma All Blinds.

I capitolini si sono presentati al Gurian Field con solo 4 giocatori e questo ha reso la gara senza storia. Il 20-0 finale si è concluso al 6’ inning per impossibilità di rimonta.

Il prossimo appuntamento con i Patrini sarà fuori dal campo: mercoledì 1 giugno ci sarà una serata speciale a Malnate in collaborazione con VareseNews. Restate sintonizzati.