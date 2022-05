Pietro Ottaviani e la sua squadra al mercato di Cassano

Dopo il debutto di settimana scorsa, ora entra già nel vivo la campagna elettorale di Pietro Ottaviani, il candidato sindaco che a Cassano Magnago si presenta nel segno della continuità con la Lista Civica Poliseno.

Venerdì mattina la Lista Civica Poliseno-Ottaviani Sindaco sarà presente al mercato di via Piave per incontrare la cittadinanza. E non solo: in occasione di questo appuntamento verranno anche anticipati i primi punti del programma.

Sabato mattina sarà anche il momento della presentazione ufficiale delle liste, che devono essere depositate all’ufficio elettorale.

A Cassano, oltre a Ottaviani, sono quattro i candidati che ci si attende di vedere sulla scheda al 12 giugno: Osvaldo Coghi con le liste di Lega e Forza Italia, Rocco Dabraio per Progetto Cassano 2032, Stefania Passiu per Cassano Futura, Tommaso Police per l’alleanza tra Pd, civica e Azione (in unica lista).