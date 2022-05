Regus Volta, il tuo spazio di lavoro flessibile nel centro di Varese

Il mondo è in continua evoluzione, tutto si trasforma e come cambia il contenuto, è necessario che cambi anche il contenitore. La pandemia ha accelerato questo cambiamento, aprendo una riflessione nuova sugli ambienti in cui viviamo e ancora di più portando notevole cambiamento nel mondo del lavoro, facendolo evolvere in lavoro agile.

A Varese, in via Volta 9, è stato inaugurato Regus, uno spazio di lavoro flessibile che permette di lavorare in uffici arredati e spazi di coworking, anche attraverso programmi di membership (abbonamenti) che consentono di avere accesso ai locali anche 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Regus promuove l’idea di lavoro ibrido per un futuro più sostenibile, perché il cambiamento nelle nostre abitudini può contribuire in modo sostanziale a nuovi modelli sostenibili dal punto di vista economico, sociale o alla riduzione dell’impatto ambientale e al miglioramento del benessere dei singoli.

Regus Volta mette a disposizione di aziende e liberi professionisti una serie di spazi di lavoro condivisi ma anche uffici privati attrezzati, sale riunioni, angoli per rilassarsi durante le pause e una serie di servizi collaterali come la connessione Wi-Fi, aree di socializzazione, reception, facility management e utilities, sicurezza, gestione della corrispondenza, tutti servizi garantiti e inclusi nel contratto.

La formula messa in campo dal team Regus è estremamente semplificata: basta prenotare lo spazio e si può cominciare ad usufruire di spazi già arredati, provvisti di connessioni, utenze telefoniche e servizi di segreteria. Non vi sono limiti di tempo: si può sfruttare lo spazio per diversi anni o anche solo per un’ora.

Scegliere Regus permette di lavorare in un contesto che garantisce spazi per interazione e confronto, con la possibilità di allacciare nuove collaborazioni.

Regus è parte del gruppo IWG – leader internazionale in spazi di lavoro flessibile, presente in Italia anche con i brand Copernico, Spaces e Signature. Una piattaforma di centri che offrono spazi di lavoro luminosi, stimolanti e personalizzabili a seconda delle esigenze. Una rete globale che permette alle aziende e ai professionisti di lavorare ovunque si trovino nel mondo.

Poter contare su una rete distribuita in modo capillare sul territorio nazionale e all’estero come quella di IWG, consente di fornire un punto di appoggio di prossimità a tutti i dipendenti, riducendo quindi i tempi per lo spostamento casa lavoro e l’impatto ambientale, seguendo la filosofia del “15 Minute Commute”, ovvero servizi disponibili a un breve viaggio da casa nella logica della riduzione degli spostamenti.

Se siete interessati ad avere maggiori informazioni sugli spazi Regus Volta potete prenotare un visita attraverso il sito internet (clicca qui) oppure potete contattare il numero 03321710100.

IWG

Leader globale negli spazi di lavoro flessibili, IWG è presente in Italia con i marchi Copernico, Regus, Spaces e Signature

La rete di luoghi di lavoro, uffici flessibili e coworking, entrata a far parte del network IWG nel 2021. È una rete di luoghi di lavoro, uffici flessibili e servizi che favoriscono lo smart working e la crescita professionale e di business di freelance, professionisti, start-up e aziende, grazie alla condivisione di risorse, conoscenza, alla contaminazione di idee e al networking in un ambiente caratterizzato da stile, design ed esperienza unici.

Brand storico del gruppo che si caratterizza per attenzione alla produttività. Studiato per andare incontro alle esigenze delle aziende e offrire l’intera gamma di servizi di cui si può aver bisogno: dall’app per prenotare la propria postazione, alle sale riunioni, passando per i servizi di segreteria.

Marchio lifestyle che si caratterizza per ambiente informali, contemporanei e dall’allure metropolitana. Gli ambienti comuni sono tendenzialmente più ampi, con aree coworking molto sviluppate. Le location, inoltre, ospitano un calendario ricco di eventi business/leisure/wellness/art

Spazi di lavoro che si distinguono per il prestigio degli ambienti e delle location, situate in zone strategiche delle principali città. L’obiettivo? Rendere accessibile l’esclusività, unendo la storia di location prestigiose all’evoluzione dei modelli lavorativi di oggi.