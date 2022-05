Scontro tra due auto in A8 tra Castellanza e Busto Arsizio, ferita una donna

Incidente in A8 tra Busto Arsizio e Castellanza, in direzione nord, attorno alle 12,30 di questa mattina (domenica). Nello scontro tra due auto una donna di 58 anni è rimasta ferita in modo serio. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e una pattuglia della Polizia Stradale di Novate.

Sulla carreggiata verso Varese si stanno formando lunghe code di automobili (alle 12,55 erano segnalati più di 3 km di coda).