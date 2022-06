Festa della Repubblica: “Non diamo nulla per scontato, nemmeno la libertà”

A festeggiare il 2 giugno e il 76mo anniversario della Repubblica italiana in piazza Repubblica a Varese c’erano tutte le autorità civili e militari, tra cui il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il sindaco Davide Galimberti, il prefetto Salvatore Rosario Pasquariello e il vice prefetto Salvatore Giuseppe Ciarcià. E con loro tanta gente comune, famiglie e bambini che hanno riempito la piazza in festa.

Le autorità hanno deposto le corone di fiori al monumento dei caduti di Piazza Repubblica e il Prefetto ha letto il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Poi le celebrazioni sono continuate nell’Aula Magna dell’Università dell’Insubria. Il rettore Angelo Tagliabue ha sottolineato che in un momento come quello che sta attraversando l’Europa «nulla deve essere dato per scontato, nemmeno la libertà», mentre il costituzionalista Giorgio Grasso ha ricordato nel suo discorso i vari passaggi della nascita della Repubblica italiana. Prefetto e viceprefetto hanno premiato i cittadini con le onorificenze al merito della Repubblica italiana e le Medaglie d’Onore.

Sono state consegnate le onorificenze al merito della Repubblica italiana a: Mauro Ghisellini di Busto Arsizio (Commendatore), Adelio Bernaschina di Arcisate (Cavaliere), Antonino Galici di Vedano Olona (Cavaliere) e Francesco Smaldini di Varese (Cavaliere). Le medaglie d’onore ai parenti dei militari Angelo Brazzoli e Giuseppe Rubicini.



Sul palco anche il coro delle mani bianche della scuola don Rimoldi di Varese che ha interpretato l’inno di Mameli nella lingua dei segni.