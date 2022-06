Anziano schiacciato tra l’auto e il garage, ricoverato a Varese in gravi condizioni

Un uomo di 72 anni è rimasto schiacciato tra la sua auto e il garage e ora si trova ricoverato all’ospedale di Varese in gravi condizioni.

Il fatto è avvenuto questa mattina, lunedì 6 giugno, a Valvarrone, in provincia di Lecco, frazione Tremenico. L’uomo è sceso dall’auto, quando la vettura forse si è messa in movimento senza che lui se ne accorgesse ed è rimasto schiacciato contro il muro del garage. Immediatamente è stato soccorso da alcune persone presenti sul posto che lo hanno liberato e hanno cominciato a praticare le manovre di rianimazione in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso, un’automedica, un’ambulanza, i vigili del fuoco e i carabinieri.

L’uomo ha riportato un trauma da schiacciamento al torace, ed era in arresto cardio circolatorio.