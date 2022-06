Chiusure per lavori sulle statali del Tonale e dello Spluga

Anas comunica alcune chiusure programmate per lavori in provincia di Como e Monza Brianza, sulla ss 42 “del Tonale e della Mendola” (chiusura dello svincolo “Costa Volpino- Rogno”) e sullaa ss 36 “del lago di Como e dello Spluga” che interesserà lo svincolo di Monza via Lario

Per eseguire i lavori in sicurezza verranno chiusi gli svincoli al km 65,500 sia le rampe di ingresso che di uscita, in entrambe le direzioni, dalle 9,00 alle 16,30 da lunedi 13 giugno fino a giovedi 16 giugno.

Resteranno fruibili gli svincoli precedenti e successivi.

Inoltre, per il ripristino delle pavimentazioni, Anas ha programmato la chiusura dello svincolo di “Monza via Lario” al km 12,700 della statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga”. Nel dettaglio a partire dalle ore 6 di lunedi 13 e fino alle ore 18 del 18 giugno, in direzione Lecco, verranno chiusi al traffico gli svincoli in entrata ed uscita della statale.