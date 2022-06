Coghetto chiude la campagna elettorale al Parco di Via Milano: “Vogliamo una Besozzo sempre più a misura di cittadino”

La chiusura della campagna elettorale di Gianluca Coghetto è prevista per venerdì 10 giugno al Parco di Via Milano. Un momento di festa e condivisione con tutti i sostenitori della lista “Besozzo X tutti” che vede come candidato per Besozzo l’attuale vicesindaco e tra i candidati l’attuale sindaco Riccardo del Torchio.

«Una lista di continuità, ma anche di forte rinnovamento», sottolinea Coghetto. «La campagna elettorale è andata bene, è stata molto intensa. Sono soddisfatto degli incontri e della partecipazione da parte dei cittadini. Solo ieri sera (per l’aperitivo e la passeggiata al Sonnino di Besozzo organizzati dalla lista) eravamo un centinaio di persone».

E continua: «La fase di ascolto con i cittadini è sempre molto importante, in queste settimane abbiamo presentato i nostri temi, tutti i componenti della lista hanno fatto la loro parte raccontando ai cittadini il programma che abbiamo costruito insieme. La squadra è solida, unita e capace e ha tanta voglia di mettersi in gioco, condivide tanti obiettivi».

La Besozzo del futuro? «I nostri temi li abbiamo esposti: ognuno dei nostri progetti ha un titolo e una fattibilità. Vogliamo una Besozzo che risolva le aree dismesse con strategie di rigenerazione e una maggiore qualità nei servizi per le famiglie. Vogliamo un paese dove si viva bene, con una buona socialità e spazi dove le persone possano stare bene». E infine, un appello ai cittadini: «Venite a votare, confrontate i programmi elettorali e scegliete quello che secondo voi vi può garantire una Besozzo migliore».

