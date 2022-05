“Besozzo x tutti” si presenta

La lista “Besozzo x tutti” candidata alle prossime elezioni comunali del 12 giugno è un progetto civico in continuità con l’attuale amministrazione, che prevede un’ importante componente di rinnovamento. Besozzo per tutti vuole migliorare il percorso già intrapreso includendo sempre più nelle azioni future il maggior numero di cittadini, attraverso l’ascolto e il dialogo costante.

Gli ultimi due anni segnati dalla pandemia hanno fatto emergere che soltanto unendo forze e risorse si può crescere, superando le difficoltà, senza dimenticare nessuno. (nella foto il candidato sindaco Gianluca Coghetto)

Dei 12 candidati al consiglio comunale 5 portano l’esperienza dei precedenti mandati: Riccardo del Torchio attuale sindaco, Enrica Bellorini assessore ai servizi sociali ed educativi, Silvia Sartorio assessore alla cultura, Michele Bonati assessore al bilancio e Francesca Pianese capogruppo e consigliere con delega alla famiglia.

Setteinvece sono volti nuovi, tre dei quali Tiziana Gianella, Maria Luisa Torre, Davide Binda. provengono da diversi ambiti della società civile ed hanno deciso di impegnarsi, mettendo a disposizione le proprie competenze, professionalità e conoscenza del territorio in un progetto comune; significativa è la componente giovane rappresentata da 4 candidati Under 30: Gledisa Culaj, Alessandra Aries, Enrico Jelmini e Andrea Zanardini che porteranno in questo gruppo freschezza e nuove idee per la comunità besozzese.

Così commenta il candidato sindaco Gianluca Coghetto: «Sono molto contento che persone nuove e in particolar modo i giovani abbiano deciso di mettersi in gioco: un bel segnale in controtendenza con chi afferma il poco interesse per la vita pubblica.In questi anni abbiamo fatto molto, ora è arrivato il momento di concretizzare alcune scelte strategiche per far compiere un balzo in avanti al nostro Comune e renderlo pronto ad affrontare le sfide future. La Scuola che verrà, la rigenerazione degli spazi, il tema energetico, l’attenzione alle nuove fragilità, l’accoglienza, il vivere bene, crescita e mobilità sostenibili sono i temi per i quali lavoreremo se i cittadini ci accorderanno nuovamente la loro fiducia»