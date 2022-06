Doppio appuntamento nel weekend della piazza albizzatese tra teatro per bambini e arte

Doppio appuntamento nel weekend albizzatese per famiglie e bambini. Nella cornice della piazza principale del paese sabato e domenica sono attesi due eventi aperti al pubblico.

Sabato 25 giugno alle ore 20.45 in piazza IV Novembre sarà la volta del primo spettacolo del Festival per bambini e famiglie. Spettacolo a cura de L’arca di Noe dal titolo “C’era due volte un re“, un’iniziativa che nasce dall’esperienza pluriennale dell’albizzatese Noemi Bassani nelle attività di teatro bambini unita alla collaborazione di artisti diversi per origine e competenza.

Domenica 26 giugno dalle 9 alle 18 sempre piazza IV Novembre sarà la volta di “Albizza(r)te – Mostra degli Artisti Albizzatesi“. Un appuntamento nel quale pittori, scultori, intagliatori e disegnatori del paese si daranno appuntamento per mostrare il meglio della loro produzione. Collaborazione Comune di Albizzate – Pro Loco