Contro la siccità una processione con il Crocifisso miracoloso

A Tradate c‘è un crocifisso ritenuto miracoloso. In passato, nei periodi di siccità estrema, i contadini lo portavano in processione per chiedere il dono della pioggia. Si tratta del Santo Crocifisso di Tradate, che dà anche il nome all’omonima chiesetta che si trova proprio in centro città. La processione, organizzata dalla Comunità Pastorale, è in programma per sabato 2 Luglio 2022, alle 20.30, con partenza dalla cappelletta della Madonna del Tuss e arrivo alla chiesa di S. Bernardo.

Nel volantino distribuito dagli organizzatori si legge: «Colpiti da una siccità che non si vedeva da molti decenni, porteremo in processione il S. CROCIFISSO MIRACOLOSO, che tante volte nei secoli passati ha ottenuto il dono della pioggia in tempi di siccità e di carestia. Vuole essere un gesto di fede nella misericordia di Dio, del Padre che, come ha detto Gesù, “… fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti” (Mt 5,45)».

Secondo la tradizione sono tre in Lombardia i crocifissi miracolosi e tra questi c’è proprio quello di Tradate. Sul sito del Comune si legge, nella sezione dedicata alla Chiesetta del Crocifisso, che «L’edificio oggi si presenta con una pianta rettangolare a navata unica, su cui si aprono quattro cappelle sul lato destro e tre sul sinistro; la zona dell’altare, modificata nel 1983, é separata dal resto della chiesa da una balaustra di marmo e ha come elemento principale un pregiato crocifisso ligneo custodito in una teca posta come pala dell’altare. Questo simulacro di Cristo crocifisso risulta essere tra i più antichi conservati nella zona, ed é sempre stato molto venerato sia dagli abitanti del circondario che da persone venute da lontano: infatti, nel corso della storia numerosi esponenti delle grandi famiglie milanesi sono venuti a inginocchiarsi ad esso. In occasione di qualche calamità, ma soprattutto nei periodi di siccità, si usava anche portarlo in corteo per le via delle contrade cittadine, fin oltre il confine dei campi. Ancora oggi i tradatesi sono molto legati al loro crocifisso e vi si stringono attorno principalmente in occasione dei riti della Settimana Santa e nella prima domenica di settembre, quando si celebra la festa a lui dedicata».