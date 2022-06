La Uil di Varese a congresso: “Serve un patto su Malpensa”

Con lo slogan “Il bene che fa dimenticare chi c’è all’origine” il 6 e 7 giugno a Villa Cagnola a Gazzada Schianno (VA), si è tenuto il XVIII Congresso della UIL di Varese. Erano presenti oltre 100 delegate e delegati in rappresentanza di tutte le Categorie che con i loro interventi hanno arricchito il dibattito.

Il Congresso ha visto anche la partecipazione del Segretario Organizzativo Nazionale Emanuele Ronzoni, del Segretario Generale U.R. UIL Milano Lombardia Danilo Margaritella e del Segretario Organizzativo U.R. UIL Milano Lombardia Vincenzo Cesare quale presidente. La relazione congressuale del Segretario Generale Antonio Massafra ha toccato i temi delle ingiustizie sociali e delle disuguaglianze proponendo la necessità di costruire un modello di sviluppo che favorisca la costruzione di una società migliore, ponendo l’essere umano al centro. Il Congresso ha condannato l’invasione russa dell’Ucraina e le barbare uccisioni di cittadini inermi, ha espresso la sua solidarietà al popolo ucraino chiedendo un immediato cessate il fuoco, nonché il ripristino della pace e delle condizioni di diritto, di libertà e di democrazia.

La UIL si è detta molto preoccupata della trasformazione delle regole introdotte nel mondo del lavoro, dalla globalizzazione e dal capitalismo che investe sempre di più nell’economia finanziaria, a discapito dell’economia reale, rimettendo in discussione il progresso sociale, i diritti e facendo aumentare la povertà. Inoltre, la pandemia ha accentuato la già precaria situazione economica del Paese, pertanto bisogna utilizzare al meglio e nei tempi previsti tutte le risorse del PNRR anche nel nostro territorio.

La scommessa più grande comporta il saper coniugare gli investimenti e le riforme per trasformarli in progetti che restituiscano speranza ai giovani, ai lavoratori e ai pensionati, migliorino le condizioni di lavoro, rilancino il pil e attivino politiche ambientali green. Serve maggiore consapevolezza, serve studiare strade alternative che cambino il modo di produrre e di consumare, per trovare il giusto equilibrio tra il benessere personale e il benessere del pianeta.

Il Congresso ritiene che si debba rivendicare il rinnovo dei contratti di lavoro ancora bloccati, ridurre il carico fiscale per i lavoratori ed i pensionati ed intervenire sulla tassazione a livello locale che ha raggiunto una incidenza ormai insostenibile sulle buste paga e sulle pensioni. La UIL continuerà a tutelare le Donne contro ogni forma di violenza e di discriminazione, condannando ogni femminicidio, e a sostenere la comunità LGBT; ogni persona ha diritto alla propria libertà individuale, sessuale e di genere. Durante il Congresso questo tema è stato affrontato dalla Responsabile delle Pari Opportunità e Politiche di Genere Aida Stefania Mantellini insieme alla scrittrice Marzia Schenetti aprendo un dibattito e un confronto su storie di Donne vittime di violenza.

Anche a Varese bisogna continuare con la campagna “Zero morti sul lavoro”. Tutto il gruppo dirigente sindacale, le RSU, RLS, RLST devono sentirsi impegnati ed essere sempre più incisivi nei luoghi di lavoro e con le istituzioni per vigilare sul rispetto delle regole e sui protocolli di sicurezza. Altresì bisogna continuare a monitorare la situazione del sistema sanitario territoriale, dei trasporti, la scuola e la pubblica amministrazione.

RILANCIARE MALPENSA

Il Congresso impegna tutte le Categorie e la Confederazione a promuovere azioni mirate che favoriscano un’occupazione stabile, formazione e informazione per contrastare il lavoro precario. Il Segretario Generale Antonio Massafra nella relazione ha sottolineato che la nostra provincia, nonostante le difficoltà della pandemia, ha saputo rialzarsi e che ha chiuso l’anno 2021 con fatturati e ordinativi tendenzialmente in crescita. La guerra, l’inflazione, l’aumento dei costi energetici e delle materie prime destano comprensibili preoccupazioni per quello che potrà succedere nell’anno in corso. La tenuta dei valori macroeconomici ed occupazionali prodotti dall’industria aerospaziale (Leonardo), dalla logistica (Amazon, Cargo), trainati dalla spina dorsale Malpensa che la pandemia ha quasi messo in ginocchio possono aiutare isettori dell’artigianato, dell’industria, dei servizi e del turismo.

Rilanciare Malpensa significa tutelare circa quarantamila posti di lavoro e garantire l’import export per le aziende del territorio e non solo. Siamo convinti che scelte oculate e buonsenso possano coniugarsi con il masterplan per il bene economico ed occupazionale della nostra provincia. A tal proposito la UIL propone a tutte le parti sociali ed istituzionali, all’Enac e alla Sea, di costruire insieme un patto per la legalità nell’interesse dei lavoratori, delle lavoratrici e della collettività. Dobbiamo fare le scelte giuste per assicurare alle attuali e future generazioni un modello di protezioni sociali degno di un Paese democratico.

Al Congresso hanno partecipato il Prefetto di Varese Salvatore Rosario Pasquariello, che ha confermato gli impegni assunti in sede di Conferenza Provinciale Permanente rispetto al disagio giovanile, alla sicurezza sul lavoro, ai problemi di violenza e maltrattamento di donne e bambini; il presidente UNIVA Roberto Grassi che ha affermato che è giunto il momento di affrontare, insieme ai corpi intermedi, istituzioni e politica, le sfide del futuro, attraverso la necessità di un progetto dall’ampio consenso sociale; il Presidente di Confapi Varese, Marco Tenaglia che ha sottolineato la necessità che il mondo dell’industria e dei Sindacati dovranno continuare a mettere in atto sinergie per l’avvenire del nostro territorio.

Inoltre sono intervenuti il Senatore Alessandro Alfieri, l’Onorevole Matteo Bianchi, il Sindaco di Varese Davide Galimberti, il Presidente Provinciale Arcigay Giovanni Boschini, la presidente provinciale dell’Anpi Ester De Tomasi, la consigliera di Parità Anna Danesi. In conclusione il Congresso a eletto all’unanimità Segretario Generale della CST UIL di Varese Antonio Massafra, Segretaria Organizzativa Aida Stefania Mantellini, Pierluigi Pratola Segreteria e Tesoriere Luigi Soldavini.