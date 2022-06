L’asilo Foscarini di Cartabbia ha un nuovo giardino con l’orto didattico

Molto partecipata l’inaugurazione del nuovo giardino dell’asilo nido e scuola dell’infanzia Foscarini di Cartabbia nel pomeriggio di martedì 7 giugno. All’evento erano presenti tantissimi bambini, allievi di oggi e di ieri, intere famiglie, nonni, genitori e persone della comunità, che ha mostrato grande attaccamento alla scuola.

A cominciare da Oro in euro che ha sostenuto i costi per la sistemazione dell’area, e Nicora Garden che si è occupato invece di fornire piante e consulenza.

Galleria fotografica L’inaugurazione del nuovo giardino dell’asilo Foscarini a Cartabbia 4 di 21

«Per noi è un sogno che si realizza», ha detto la direttrice didattica della Foscarini Sara Fornara affidando ai bambini il taglio del nastro per l’inaugurazione ufficiale.

«Uno spazio così bello e innovativo è il segno di un percorso educativo importante», ha detto il sindaco Davide Galimberti accompagnato dall’assessora ai servizi educativi Rossella Dimaggio che ha sottolineato l’importanza di trovare sinergie all’interno della comunità e nelle istituzioni «grazie a un sistema educativo integrato in cui il Comune di Varese crede molto, per il futuro di bambini e bambine che sono il nostro bene più prezioso».

All’evento hanno partecipato anche il presidente della scuola Roberto Cervini e Pietro Bortoluzzi del cda che ha ricordato come l’idea di un’orto didattico in quest’area verde sia nata 10 anni fa. Ma solo in piena pandemia ha trovato la spinta necessaria per diventare realtà.

Grazie all’attenzione dei genitori e soprattutto al generoso sostegno di Nicola Laurenza, titolare di Oro in euro che ha finanziato il recupero dello spazio: «Per i 20 anni della nostra impresa, l’obiettivo del team era celebrare un anniversario così importante contribuendo allo sviluppo del territorio con progetti etici e sostenibili – ha spiegato Laurenza – Il mio desiderio personale era lasciare un segno anche a Varese, il territorio da cui sono partito da solo e molto giovane, proprio per stimolare la crescita dei più giovani. Questo nuovo giardino didattico, pensato con lungimiranza dalla bella squadra della scuola con la collaborazione e l’entusiasmo di molti, stimolerà la crescita e la curiosità dei bambini avvicinandoli al rispetto e alla cura dell’ambiente».

Il giardino infatti, oltre all’orto didattico, ospita anche un angolo di lettura e un’area relax, oltre a percorsi in legno dove sperimentare equilibrio e movimento, destinati a rimanere come un valido supporto didattico per i bambini che frequentano e frequenteranno la Foscarini.

Il tutto impreziosito dai mosaici realizzati dai bambini (29 gli alunni della scuola dell’infanzia tra i 3 e i 6 anni e 14 sul nido, con meno di tre anni) assieme al mosaicista di Brenta Andrea Sala.

Le essenze da coltivare nell’aiuole dell’orto potranno essere rinnovate ogni anno, mentre altre piante sono destinate a mettere radici in profondità: “Il nostro lavoro è diffondere bellezza e natura – ha detto Vittore Nicora – Volentieri collaboriamo con le scuole che coltivano bellezza per i bambini e il loro futuro».