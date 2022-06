I nuovi appuntamenti con i Consigli di Quartiere di Varese

Proseguono gli appuntamenti con i Consigli di quartiere del Comune di Varese, gli organismi di promozione della cittadinanza attiva attraverso iniziative per la valorizzazione dei rioni della città.

Venerdì 24 giugno alle ore 20.30 appuntamento con il Consiglio di Quartiere 2, che fa riferimento ai quartieri di Masnago, Avigno, Calcinate degli Orrigoni, Carrozzeria. L’assemblea pubblica sarà nella sala inferiore del Centro per l’incontro di Avigno, in via Oriani 121. Per informazioni e segnalazioni è possibile scrivere a consiglioquartiere2@comune. varese.it.

Venerdì 24 ci sarà anche l’incontro del Consiglio di quartiere 9 con i rioni Montello, Aguggiari, Sangallo. Appuntamento alla scuola Pellico dalle 18.30 alle 20.30: all’incontro saranno presenti gli assessori alla Sicurezza Raffaele Catalano e alla Tutela ambientale Nicoletta San Martino. Per informazioni: consiglioquartie re9@comune.varese.it.

Venerdì 1 luglio ci sarà poi l’incontro del Consiglio di quartiere 3, per i quartieri di Bobbiate, Mustonate, Lissago, Schiranna, Calcinate del Pesce. All’incontro, che sarà alle 20.45 all’oratorio di Bobbiate, saranno presenti gli assessori alla Sicurezza Raffaele Catalano e allo Sport Stefano Malerba. Per informazioni: consiglioquartiere3@comune. varese.it

Le riunioni dei Consigli di quartiere sono aperte a tutta la popolazione che risiede e vive il quartiere.