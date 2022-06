Il sindaco di Mornago invita a risparmiare acqua

«Invito la cittadinanza a limitare il più possibile l’utilizzo dell’acqua potabile per bagnare prati, per il riempimento di piscine, fontane ornamentali, vasche da giardino, lavaggio di veicoli e l’utilizzo dell’acqua per tutti gli usi diversi da quello alimentare/domestico e per l’igiene personale». È l’invito alla responsabilità che arriva dal sindaco di Mornago, Davide Tamborini.

Il primo cittadino ricorda che si è di fronte ad una «riduzione delle precipitazioni piovose ad oggi, di circa l’85% inferiore alla media stagionale storica» e che questo «sta provocando significativa riduzione della disponibilità idrica alle fonti di approvvigionamento, con particolare riferimento a quelle superficiali ma che potrebbero interessare in breve tempo anche le falde profonde».

Oggi stanno soffrendo soprattutto i Comuni di montagna, che dipendono dalle fonti alte, mentre meno immediato è l’impatto per quelli di pianura e collina attingono alla falda. Il che non esclude che possano esserci problemi in futuro, se si continua con queste condizioni climatiche.

Per ora quello del sindaco è un invito alla responsabilità e alla collaborazione individuale. «Qualora il perdurare della situazione di criticità, sarò costretto ad emettere un’ordinanza apposita con sanzioni a chi non la rispetta. Sono però certo di una vostra comprensione e sono sicuro che la cittadinanza dimostrerà attenzione ad un uso responsabile di una preziosa risorsa come l’acqua».