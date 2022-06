Sparatoria nei campi tra Cerro Maggiore e Uboldo, 35enne in ospedale con l’elisoccorso

Sparatoria nei campi al confine tra Cerro Maggiore e Uboldo nella mattinata di martedì 7 giugno, quando, secondo le prime ricostruzioni, un 35enne di nazionalità straniera è rimasto ferito con ogni probabilità nell’ambito di un regolamento dei conti legato allo spaccio (nella foto in pagina un rifugio di fortuna probabilmente costruito da chi spaccia nella zona). Colpito al polpaccio, l’uomo è riuscito a trascinarsi fino alla strada, in via San Clemente e un passante ha allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenute l’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano, inviate dall’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza in codice rosso. Dopo le prime cure sul posto, il 35enne è stato portato in ospedale dall’elisoccorso. A ricostruire la dinamica dei fatti saranno ora i Carabinieri della Compagnia di Saronno.