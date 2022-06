Torna la StraRovate venerdì 1 luglio

Torna la StraRovate che quest’anno taglia il traguardo della venticinquesima edizione. L’appuntamento è per venerdì 1 luglio tra le vie del paese e i sentieri dei boschi, pronti per accogliere le centinaia di runners che ogni anno partecipano alla corsa campestre.

Lo scopo dell’Associazione è sempre stato quello di avvicinare i più giovani allo sport, quindi la serata comincerà con la MINI StraRovate: una corsa di 380 mt con iscrizione completamente gratuita e riservata alle bambine e ai bambini nati dal 2011 in poi, per loro partenza alle 20.00.

Gli atleti in erba percorreranno il primo tratto della gara dei “grandi” e ci sarà il solito ricco ristoro ad attenderli. L’organizzazione chiede a genitori e nonni di presentarsi con anticipo alle iscrizioni che per i piccoli chiuderanno alle 19.45.

Per la XXV StraRovate saranno allestite diverse aree parking dislocate in paese: si potrà parcheggiare nel campo di calcio dell’Oratorio oppure in un parcheggio sterrato in prossimità della partenza, e lungo la strada che porta al cimitero di Rovate.

Per agevolare e velocizzare la procedura d’iscrizione si invita a perfezionare la preiscrizione online al prezzo scontato di 5 euro compilando il form che si trova sul sito internet www.polisportivarovatese.it (entro e non oltre le 20.00 di giovedì 30 giugno).

Sarà anche possibile iscriversi sul posto in Oratorio anche la sera del 1° luglio dalle 18.30 alle 20.00 al prezzo di 7 euro.

Ai primi 150 podisti che si presenteranno di persona al tavolo delle iscrizioni sarà regalata una T-Shirt dedicata al 25° anniversario della StraROVATE!

Il via è previsto per le ore 20.30 e il percorso (5,460 mt misurati al GPS) ricalcherà per intero quello del 2019 con lo start posizionato all’altezza del cartello ROVATE un centinaio di metri dopo la rotonda che si incontra arrivando da Carnago: il traffico verrà deviato lungo la tangenziale riservando il centro del paese a Voi amici podisti. Sia la MINI StraRovate che la XXV StraRovate partiranno quindi lungo il rettilineo di via San Bartolomeo.

Un percorso suggestivo ma impegnativo in cui i podisti si cimentano su ogni tipo di terreno possibile: asfalto, sterrato, sentiero e prato.

Da oltre 20 anni la serata a Rovate non finisce mai con le premiazioni per grandi e piccini, ma ci sarà la possibilità di mangiare allo stand gastronomico. Sul palco quest’anno ci sarà l’energia rock della Negrita Tribute Band.