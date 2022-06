Torna Musica nelle Residenze Storiche. Un’edizione dedicata a Mario Roncuzzi, il suo ideatore

La rassegna “Musica nelle Residenze Storiche” ha un sapore tutto particolare quest’anno: è dedicata a Mario Roncuzzi, il direttore artistico, ideatore della manifestazione, rimasto gravemente ferito in un incidente in moto il 9 ottobre 2021, accaduto a Varese. Roncuzzi non era presente ma ha voluto mandare un messaggio, che la figlia Beatrice ha trasmesso nel corso della conferenza stampa.

«Aspettiamo Mario il prossimo anno – ha esordito il sindaco di Azzate, Gianmario Bernasconi – Il fatto che i collaboratori più stretti di Mario abbiano fatto il possibile per portare avanti la tradizione, ci rende davvero molto felici. L’obiettivo di questa rassegna non è solo quello di proporre della buona musica in luoghi bellissimi della nostra bella provincia, ma anche quello di avvicinare i giovani alla musica e arrivare ad un pubblico sempre più vasto».



Ed è quello che ha confermato Giorgio Costa che insieme a Chiara Nicora ha permesso la continuità della rassegna: «Ci siamo occupati dell’organizzazione di questa diciottesima edizione in attesa che Mario (nella foto qui sopra) possa tornare al suo ruolo di direttore artistico – ha detto Costa – Abbiamo proseguito sulla strada da lui tracciata: il programma propone musiche di grande livello, di vario genere, dalla classica al jazz.

I concerti vedono un pubblico sempre piuttosto adulto, ma, soprattutto dopo la pandemia, le persone di una certa età hanno paura ad uscire e frequentare luoghi affollati. Per questo vogliamo allargare la nostra platea, portare i giovani ad apprezzare la musica dal vivo che non sia solo quella che ascoltano abitualmente».

I Comuni che hanno messo a disposizione le loro residenze storiche sono: Azzate, comune capofila, Brunello, Buguggiate, Casale Litta, Cazzago Brabbia, Daverio, Gazzada Schianno, Inarzo, Sesto Calende, Sumirago, il Comune e la Provincia di Varese.

S’inizia il 17 giugno alle ore 21 nell’antica Corte Pozzi a Brunello (via Dante 16) con un omaggio a Ennio Morricone. Saranno eseguite tutti i più celebri brani che hanno fatto da colonna sonora a film divenuti immortali, composti dall’artista: da Nuovo Cinema Paradiso a Baaria, da La leggenda del pianista sull’Oceano a Giù la testa. Al flauto Giuseppe Nova, pianoforte e arrangiamenti di Luigi Giachino, con la partecipazione del soprano Sang Eun Kim.

In caso di maltempo il concerto si terrà nella chiesa di Santa Maria Annunciata. L’ingresso è gratuito.

IL PROGRAMMA

Sabato 25 giugno • ore 21

INARZO

SAGRATO SS. PIETRO E PAOLO

QUARTETTO D’ARCHI HUGS

MAURIZIO MASTRINI pianoforte

MUSICHE DI MASTRINI

INGRESSO LIBERO

Domenica 3 luglio • ore 21

CASALE LITTA

VILLA ZACCHEO (VIA TORDERA INFERIORE)

MILANOLUSTERBRASS

MUSICHE DI CHARPENTIER, VERDI, KACHATURJAN, LEHAR, PORTER, JOPLIN

INGRESSO LIBERO

Giovedì 7 luglio • ore 21

AZZATE

VILLA CASTELLANI (in caso di maltempo TEATRO CASTELLANI)

ORCHESTRA I POMERIGGI MUSICALI

ALESSANDRO MILANI violino,

LUCA RANIERI viola,

ALESSANDRO CADARIO direttore

MUSICHE DI MOZART, MENDELSSHON

INGRESSO 3 EURO

Under 18 gratuito

Mercoledì 13 luglio • ore 21

BUGUGGIATE CORTE CAFFI (in caso di maltempo chiesa parrocchiale)

ACCADEMIA ENSEMBLE

CHIARA NICORA fortepiano

MUSICHE DI PARK, MOZART, HAYDN

INGRESSO LIBERO

Giovedì 14 luglio • ore 21

VARESE

CORTILE D’ONORE DI VILLA RECALCATI

ARCHI DEI POMERIGGI MUSICALI

GENNARO CARDAROPOLI Violino

ARA KHACHEH direttore

MUSICHE DI RICHTER/ VIVALDI, PIAZZOLLA

in collaborazione con Varese Estense Festival

INGRESSO 15 EURO

Venerdì 22 luglio • ore 21

INARZO SAGRATO SS. PIETRO E PAOLO

LA VOCE DELLA FISARMONICA. Autobiografia sonora di una vecchia signora

BETTY COLOMBO voce recitante

MIRKO CARCHEN, ALESSANDRO GROSSO fisarmoniche

INGRESSO LIBERO

Venerdì 24 luglio . ore 21

SUMIRAGO

VILLA MOLINO (in caso di maltempo SALA “DAL BELLO” MUNICIPIO DI SUMIRAGO, VIA LORENZO 2I)

ORCHESTRA I POMERIGGI MUSICALI

SERGIO CASESI tromba

ENRICO PAGANO direttore

MUSICHE DI HAYDN, MOZART

INGRESSO 3 EURO

Under 18 gratuito

Giovedì 28 luglio. ore 21

SESTO CALENDE ABBAZIA S. DONATO VIA S.DONATO

ENSEMBLE DI FIATI DEI POMERIGGI MUSICALI

Pio lozzi direttore

MUSICHE DI MOZART, STRAUSS,

KROMMER, ROSSINI

INGRESSO LIBERO

Domenica 7 agosto . ore 21

• CAZZAGO BRABBIA

SAGRATO DELLA CHIESA DI S. CARLO PIAZZA VITTORIO EMANUELE

IL CLASSICO INCONTRA IL JAZZ

CLAUDIO PIASTRA Chitarra,

LUCA GARLASCHELLI contrabbasso

INGRESSO LIBERO

MASSIMO MELILLO batteria, SIMONE PAGANI pianoforte

Domenica 28 agosto. ore 21

AZZATE

PIAZZA CAIROLI (in caso di maltempo TEATRO CASTELLANI)

I SOLISTI DELL’ORCHESTRA DA CAMERA CANOVA

GIACOMO NANNI basso

MUSICHE DI HAENDEL, VIVALDI, SCARLATTI, CORELLI

INGRESSO LIBERO

Sabato 3 settembre . ore 21

GAZZADA SCHIANNO

VILLA NECCHI (in caso di maltempo SALONE DELL’ORATORIO DI SCHIANNO)

ENSEMBLE BAROQUE “CARLO ANTONIO MARINO”

NATALE ARNOLDI direttore

MUSICHE DI LOCATELLI

Sabato 10 settembre. ore 21

DAVERIO DITTA GOGLIO

NEL SEGNO DI MOZART

ELENA CORNACCHIA flauto

GIORGIO COSTA pianoforte

BRUNO GAMBAROTTA voce narrante

MUSICHE DI MOZART

INGRESSO LIBERO