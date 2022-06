Ultime ore di campagna elettorale, ecco i programmi dei candidati a Sumirago tra brindisi e dita incrociate

Sono le ultime ore di campagna elettorale per i tre candidati sindaco di Sumirago e le loro liste. La volata finale in vista del voto di domenica 12 giugno è tipicamente dedicato alle feste di fine campagna, ultima occasione per incontrare i sostenitori e stringere la mano di qualche indeciso dell’ultima ora.

Silvana Giamberini chiuderà la campagna elettorale giovedì 9 alle 18.15 al Revolution bar di Quinzano. A brindare con la candidata e la sua lista ci sarà la vicepresidente del Consiglio regionale leghista Francesca Brianza.

Le altre due liste si troveranno invece venerdì 10 giugno. Noi per Sumirago dà appuntamento per l’incontro finale aperto a tutti con il candidato Stefano Romano alle 19 in Via Brioschi 1 Sumirago. Interverranno il Presidente Provinciale FdI Andrea Pellicini e Giuseppe De Bernardi Martignoni Responsabile Enti Locali di FdI al termine di una campagna che ha visto l’intervento dei vertici di partito come Daniela Santanchè, Mario Mantovani e Ignazio La Russa.

Cittadini per Sumirago ha scelto invece Villa Molino, sede del Comune, per l’ultimo incontro prima del silenzio elettorale: Yvonne Beccegato e i suoi sostenitori hanno previsto anche lo spettacolo del mimo Shinya Murayama.

