Un concerto di raccolta fondi con il Coro Divertimento Vocale

Un repertorio gospel e pop, un giusto mix per un divertimento assicurato

Si apre domani, sabato 11 giugno, la Summer Season 2022 del Coro Divertimento Vocale con un concerto di raccolta fondi ad Arsago Seprio. Un repertorio gospel e pop, un giusto mix per un divertimento assicurato. E allora, scarpe comode per ballare e lasciarsi coinvolgere.

Appuntamento per tutti alle ore 21.00 presso il campo sportivo dell’Oratorio San Giovanni Bosco (ingresso da via Magenta 3).

In caso di maltempo il concerto si terrà all’interno dell’adiacente Basilica di San Vittore. Biglietti su prenotazione: prolocoarsagoseprio@gmail.com Costo 10€. Il ricavato sarà devoluto per il ripristino dell’impianto di riscaldamento della Basilica di Arsago. Per informazioni: info@divertimentovocale.org.