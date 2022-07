Arrestato ventenne di Albizzate per spaccio

Vent’anni non ancora compiuti ma già nei guai: un giovane di Albizzate è ora agli arresti domiciliari per possesso e spaccio di droga.

Tutto è cominciato in seguito ad un controllo dei carabinieri della stazione di Albizzate che addosso al giovane residente in paese hanno trovato in piccola quantità di hashish. Un ritrovamento che ha convinto gli uomini dell’arma guidato dal comandante Pisano ad approfondire la sua posizione con una perquisizione domiciliare.

In una prima visita a casa, su indicazione del giovane stesso, è emerso un panetto da 50 grammi di stupefacente ma alcuni indizi, tra cui il possesso di 600 euro in contanti, hanno convinto gli inquirenti ad approfondire la sua posizione.

Dall’analisi del telefono cellulare è emersa una discreta quantità di contatti e di un giro di spaccio e nella perquisizione che ne è seguita sono spuntati in tutto quasi 400 grammi di hashish e un bilancino.

Il ventenne si trova ora agli arresti domiciliari, tornerà in aula per discutere il processo con rito abbreviato.