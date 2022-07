Cinquantamila telefonate in sei mesi al nuovo gestore dell’igiene urbana a Varese

Sono circa 50mila le telefonate arrivate in sei mesi al numero verde: 800.40.12.70 del nuovo gestore dell’igiene urbana a Varese, di cui 18mila solo nel mese di giugno.

I risultati sono emersi durante un incontro tra la ditta Sangalli e gli amministratori di condominio organizzato dalla Camera Condominiale di Varese nei giorni scorsi.

«Abbiamo avuto circa 14mila telefonate a maggio e 18 mila a giugno – Ha confermato il responsabile della comunicazione dell’azienda, Sandro Di Scerni , relatore all’incontro – In realtà è un flusso normale per un rinnovo di servizio. Ed è comprensibile che il picco delle telefonate ci sia stato all’inizio della “fase due”, quindi a maggio e a giugno».

In particolare a gennaio, con l’arrivo della nuova azienda per l’igiene urbana, le chiamate sono state circa 150 al giorno, in febbraio circa 50, in marzo circa 100, in aprile circa 200. A maggio le chiamate sono salite a 450 al giorno e a giugno sono diventate 650.

«La percentuale di chiamate senza risposta è molto bassa, il 4% – precisa Di Scerni – e la media delle telefonate è di circa due minuti. Nella maggior parte dei casi le telefonate riguardavano il cambio calendari o la distribuzione delle attrezzature . Altro tema importante la prenotazione del ritiro degli ingombranti e gli scarti vegetali, che sono passati da chiamata a a abbonamento».

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16 e sabato dalle 8 alle 12. Ad esso è stato affiancato il servizio Whatsapp, al numero 366 57 16 728. Per gli amministratori di condominio c’è anche una mail dedicata e un “bottone rosso” per la richiesta di attrezzature. Per ulteriori informazioni: www.varesepulita.it