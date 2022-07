Il cortile del Comune di Busto Arsizio si trasforma in una piccola Woodstock

Questa sera, venerdì, il gruppo “Judy in the Case” proporrà il concerto “Peace, Love & Music da Woodstock alla West Coast”

All’interno del calendario BA Cultura per l’Estate, venerdì 15 luglio alle ore 21.00 nel cortile del palazzo municipale (NON nel parco di Villa Ottolini-Tosi), il gruppo “Judy in the Case” proporrà il concerto “Peace, Love & Music da Woodstock alla West Coast”.

Il gruppo è composto da Massimo Beretta, Daniela Grisetti, Paola Martino e Alessandro Restelli. Con un suono autentico, fatto di sole chitarre acustiche e voci, i Judy presenteranno brani classici di Crosby Stills & Nash, di Joni Mitchell, di Janis Joplin e altri. E soprattutto proporranno quei pezzi che dalla costa californiana, nel 1969, sono arrivati fin sul palco del più famoso e leggendario festival, i tre giorni di pace e musica di Woodstock.

L’ingresso al concerto, organizzato dall’Associazione Culturale Musikademia APS, è gratuito su prenotazione: musikademia@gmail.com