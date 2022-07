Due “bike smile” per Saronno nella speciale classifica di Fiab per i Comuni ciclabili

174 Comuni dove abita 1 italiano su 5. Sono i Comuni Ciclabili FIAB, tra i quali 9 Comuni capoluogo di Regione e 25 capoluoghi di provincia. Saronno ne fa parte dall’anno scorso e ha ricevuto in queste ultime ore il riconoscimento di un miglioramento che vale 2 bike smile, che sono gli indicatori della ciclabilità della città e della cultura che il Comune diffonde per la sostenibilità nella mobilità.

Come specificato nella nota di assegnazione dello “smile”, la Fiab premia la capacità sia di fare che di comunicare in questo campo. Sicuramente via Roma e le tante azioni di comunicazione fatte a favore della cultura della mobilità sostenibile a cominciare dalla settimana della mobilità sostenibile, che coincide con la Bike Week, hanno seguito la direzione indicata dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta.

L’anno prossimo punterà a salire a 3 bike smile entrando ufficialmente tra i migliori comuni italiani. «E lo faremo con i progetti di ciclabilità che partiranno tra la fine di quest’anno e il 2023. L’obiettivo di Saronno è quello di diventare un Comune sempre più meta di ciclisti e quindi anche di turisti o residenti con questa passione» – fanno sapere dall’amministrazione.