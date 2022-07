Gnocchi risponde a Rech: “La strada dei Fontanili di Gallarate è di competenza comunale”

«La competenza sulla strada in zona Fontanili è del comune di Gallarate sino al cartello Besnate, che è appena prima la rotonda»: continua il botta e risposta tra il consigliere Massimo Gnocchi (Obiettivo comune Gallarate) e l’assessore all’Urbanistica, Sandro Rech.

La rotonda dei Fontanili

Gnocchi ha chiesto di posizionare nella zona della rotonda dei Fontanili dei cartelli stradali di avviso attraversamento animali selvatici, ma Rech ha risposto che la strada è di competenza provinciale.

Ma Gnocchi non ci sta e ribatte, stradario provinciale alla mano: «Oltre il cartello valuti lui se è opportuno farli mettere alla provincia ma in territorio Gallaratese. Lo farà o no?».

L’area verde di via Toscanini

Poi è tornato sull’area verde di via Toscanini. Nella sua prima lettera, Gnocchi aveva chiesto delucidazioni riguardo l’area verde di via Toscanini (vicino alle scuole superiori Gadda-Rosselli) e dei motivi per cui era chiusa. «L’area verde di via Toscanini è di proprietà comunale – aveva risposto Rech – e non si tratta di un parco». «Io non ho scritto che l’area verde di via Toscanini è un parco – ribatte il consigliere – ma appunto che è un’area verde, chiedendo perché la hanno chiusa. La risposta è stata laconica».

Infine, sulla critica di Rech riguardo al mandare le copie delle lettere alla stampa, Gnocchi risponde così: «Io non mamdo mai copie delle interrogazioni di Ocg prima di avere le risposte ed in molti casi nemmeno quando le ho. Questa volta ho girato copia della stessa solo per mostrare che sulla questione attraversamento animali in zona Fontanili – fosse ben vero – avevamo fatto una interrogazione con richiesta posa segnaletica adeguata. Il regolamento prevede 30 giorni per dare risposta alle interrogazioni. Se un consigliere dopo quasi 50 giorni non vede esaudita la sua richiesta ha tutti i diritti di reclamare».

E, infine, la stoccata: «Io non cerco visibilità. La mia interrogazione del 5 luglio l’ho girata ai giornali sul tema attraversamento animali domenica mattina quando ho ritrovato una giovane volpe morta perché investita sulla via per besnate. Ho riaperto la posta elettronica certificata del comune solo oggi da venerdì scorso. Rech dimentica evidentemente che molti consiglieri comunali lavorano e non fanno gli amministratori di professione. In ogni caso era per chiarire e spiegare visto che si fanno polemiche inutili ed io ed ocg non siamo tra coloro che ne fanno».