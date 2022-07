A Gornate Olona la presentazione del libro di Francesco Peluso

Sabato 16 luglio, alle ore 17,30 alla Biblioteca Comunale “Francesco Peluso” (in piazza Parrocchetti n 1) a Gornate Olona, lo scrittore Silvio Foini presenterà il suo ultimo romanzo. Un racconto in cui quattro giovani di Gornate Olona si ritroveranno a vivere un’allucinante esperienza di contatto demoniaco con una presenza che da secoli alligna entro le antiche mura del monastero di Torba. Il tempo in cui si colloca il romanzo é un prossimo possibile futuro: molte situazioni ambientali e politiche sono mutate.

Vecchi valori ed usanze hanno avuto la meglio. La globalizzazione é un ricordo non rimpianto Solamente con il sovrannaturale intervento del fondatore del monastero di Torba, il monaco Galdinus, la demoniaca presenza verrà risprofondata negli inferi ed i quattro giovani verranno, attraverso il racconto che farà loro il monaco, a conoscenza delle origini del loro monastero.

Oltre all’autore sarà presente l’editore Pietro Macchione di Varese ed altri illustri ospiti. Relatrice dell’incontro la storica bibliotecaria della Biblioteca Comunale di Locate Varesino Sonia Galmarini che dialogherà con l’autore.