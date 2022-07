Ivan Basso “sprinta” sulla pista di Calcinate del Pesce

Il lago accanto, le Alpi sullo sfondo, due eccellenze – il ciclismo e il volo – in primo piano. La pista dell’Aero Club Adele Orsi di Calcinate del Pesce ha ospitato nei giorni scorsi uno shooting fotografico che ha avuto come protagonista Ivan Basso e come tema Varese e il suo territorio.

Basso è ritratto in bicicletta insieme a uno degli aeroplani che vengono utilizzati per il traino degli alianti, i veri “padroni” di casa al volo a vela. A scattare le immagini il fotografo varesino Maurizio Borserini, già collaboratore di VareseNews e oggi inserito nello staff comunicazione del team Eolo-Kometa che ha sede a Besozzo e che è diretto proprio dall’ex campione di Cassano Magnago, vincitore di due Giri d’Italia.