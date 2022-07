La Lega di Saronno dona una targa a Elio Fagioli per “il tempo, la passione, l’impegno, l’energia e la dedizione”

Una targa al merito per Elio Fagioli, storico militante della Lega di Saronno. Gliel’ha consegnata il segretario della sezione saronnese Angelo Veronesi in occasione di una cena con i militanti lo scorso venerdì 15 luglio.

Fagioli, padre dell’ex sindaco di Saronno Alessandro e dell’attuale capogruppo in consiglio comunale Raffaele, ha ricevuto la targa con il solito sorriso e qualche battuta divertente, nel suo stile: «Non mi commuovo perché sono abituato a momenti come questo», ha detto scherzando Fagioli, che nelle ultime votazioni per l’elezione del Presidente della Repubblica ha ottenuto una preferenza.

Classe 1946, diplomato all’Itis Riva di Saronno e saronnese doc, pensionato, Elio Fagioli è militante della Lega della primissima ora, padano fino al midollo, fedelissimo di Umberto Bossi, ha ricevuto nel 2015 la tessera al merito della Lega Lombarda in segno di riconoscimento per il lavoro svolto. Sempre in prima fila alle manifestazioni sul territorio lombardo, ama girare per Saronno con la sua bicicletta con la sua maglia verde e il foulard al collo, il cappellino col sole delle Alpi e vessilli padani in bella evidenza. Spiritoso e sempre allegro, è apprezzato anche dai rivali politici che ne hanno sempre riconosciuto la schiettezza e la simpatia.

Nel messaggio scritto sul premio ricevuto c’è tutta l’essenza di Elio Fagioli: “Riconoscimento per il tempo, la passione, l’impegno, l’energia e la dedizione a favore del movimento e della causa padana in oltre vent’anni di militanza”.