Poco più di un fatto personale, l’appuntamento “Tra Sacro e Sacro Monte va in città” con Marco di Stefano

Ogni adolescenza coincide con la guerra

Che sia falsa, che sia vera

Ogni adolescenza coincide con la guerra

Che sia vinta, che sia persa

E non ti vantare se la tua è stata mondiale

La mia sembra solo un fatto personale

E non ti vantare se c’hai perso un fratello

La guerra è guerra e succederà anche a me

Tre allegri ragazzi morti, Ogni adolescenza (2001)

24 gennaio 2004. Due ragazzi, a Somma Lombardo, cercano di sbarazzarsi dell’auto di una ragazza, appena uccisa e seppellita. Fanno parte delle cosiddette “Bestie di Satana”, colpevoli anche di un duplice omicidio rituale e un’induzione al suicidio. Un male gratuito, senza un movente, “banale”. Un male che nasce dalla noia della vita di provincia, un male che colpisce i più giovani, quelli che, probabilmente, si sentono lontani dalla speranza di un riscatto sociale e affettivo.

Marco Di Stefano, all’epoca allievo alla Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi, una mattina apre il giornale e trova la foto del gruppo a tutta pagina.

Marco Di Stefano sono io, e in quella foto, scattata a fine anni ’90 davanti al mercato comunale della Fiera di Sinigaglia, a Milano, io riconosco la metà delle facce.

È dal 2004 che voglio scrivere di questa storia. Non della cronaca o della verità giudiziaria, ma delle domande che mi assillano da 17 anni: “Che cosa spinge un adolescente a diventare un assassino o un artista? Che cosa mi ha salvato da una vita di violenza, rabbia, rancore?”.