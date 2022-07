Successo per la notte bianca dello sport a Varese

Grande successo alla “Notte Bianca dello Sport” organizzata questo weekend presso gli impianti del Pala Insubria di via Monte Generoso a Varese. Alla presenza di circa cinquecento ragazzi dell’Università degli studi dell’Insubria che hanno lasciato da parte per una serata gli impegni legati alla preparazione degli esami estivi per scatenarsi nei vortici del ballo e della musica tra un buon piatto di paella innaffiato da un bicchiere di fresca sangria, si è conclusa con ampia soddisfazione degli organizzatori del Cus Insubria l’ennesima iniziativa volta a festeggiare la conclusione delle attività sportive dell’anno.

Ciliegina sulla torta l’ha portata il direttore generale dell’Università dell’Insubria Marco Cavallotti che durante l’evento ha annunciato la chiusura dell’accordo con la Regione Lombardia per il contributo con un finanziamento a fondo perduto di quasi due milioni di euro come base per la costruzione di un nuovo impianto sportivo a Como nei pressi della sede dell’Università.

La notizia, colta con entusiasmo dal presidente del Cus Insubria Eugenio Meschi e da tutti gli studenti, mette ancora una volta in evidenza l’attenzione che l’Università, grazie all’impegno del magnifico rettore Angelo Tagliabue, pone ai propri studenti e al binomio indissolubile di studio e sport.

Il progetto prevede l’edificazione di un edificio multifunzionale per lo sport in un’area lungo via Carso a Como, previa demolizione di un’immobile industriale ormai dismesso, con campo da pallacanestro, da calcetto e da pallavolo in base alle caratteristiche imposte dalle rispettive federazioni nazionali FIP, FIGC e FIPAV. La palestra sarà caratterizzata esternamente da una parete d’arrampicata sportiva che si svilupperà sul fronte principale e da un giardino verde verticale che rivestirà tutta la facciata lato ingresso.

Ampia soddisfazione espressa dal padrone di casa Eugenio Meschi all’iniziativa: «Desidero ringraziare i massimi dirigenti universitari che hanno deciso di esportare il modello positivo e di ampio successo del campus di Varese del Pala Insubria, nella città di Como, altra sede paritaria dell’Università dell’Insubria e sono fiero che l’attività sportiva e di corsi che portiamo avanti ormai da alcuni anni sia sempre più apprezzata dagli studenti universitari e dai cittadini di Varese e di Como» ha infatti commentato.