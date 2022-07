Un brindisi per dire che i sindaci di Eupolis vogliono contare nelle prossime sfide politiche del Varesotto

Un aperitivo che aveva l’aspetto di un ritrovo puramente conviviale ma che, in realtà, ha voluto dare un assaggio della prova di forza di Eupolis, l’associazione di amministratori del Varesotto che punta ad un ruolo sempre più rilevante nel panorama politico e amministrativo provinciale.

L’occasione era un brindisi ospitato a Crosio della Valle negli spazi di Il Locale, l’ultima avventura imprenditoriale della scuderia del sindaco imprenditore di Daverio Marco Colombo. A parteciparvi una settantina tra amministratori e imprenditori ma anche qualche osservatore attento dal mondo dei partiti come il consigliere regionale leghista Emanuele Monti.

«È stata una bella novità per la nostra provincia – racconta il presidente di Eupolis e sindaco di Venegono Inferiore Mattia Premazzi -. C’erano tanti imprenditori, sindaci e amministratori, ieri c’era proprio l’immagine della bella politica, gente che lavora, fa le cose e amministra nell’interesse dei propri cittadini. Un confronto all’opposto di quell’immagine della politica che ci stanno restituendo da Roma».

La carica degli amministratori: dal confronto alla voglia di contare di più

I sindaci e gli amministratori di Eupolis vogliono contare di più e si vede. Nella serata di giovedì 14 luglio nel confronto tra loro hanno trovato spazio tanti dei valori ai quali intendono appellarsi ma anche qualche ambizione.

«Abbiamo fatto un ragionamento su quelli che sono i nostri valori di amministratori, sulla capacità di noi sindaci, con pacatezza, di trovare sempre le giuste mediazioni e soluzioni per i nostri cittadini. Tutti oggi dicono che nel fare politica c’è bisogno di ritrovare un rapporto con i territori e di mettere i sindaci al centro ma poi chi lo fa? Eccoci: noi siamo qua e ci rendiamo disponibili al confronto con i partiti e tutti i player istituzionali per poter portare il nostro pragmatico contributo».

I due obiettivi dell’associazione

Sono emersi due obiettivi bene delineati dall’incontro dell’associazione: «Da un lato quello primario di avere uno spazio di incontro e confronto tra di noi – spiega Premazzi -. Uno spazio dove condividere problemi, soluzioni e idee».

L’altro obiettivo guarda invece più in là: «Siamo qui anche per dire che siamo pronti ad essere un interlocutore a proposito delle sfide che ci attendono dopo questa calda estate, dalla presidenza della Provincia, alle elezioni regionali a quelle Politiche. Eupolis, come contenitore di idee, è a disposizione del confronto tra i partiti e vuole essere uno dei player disponibile a sedersi ai tavoli dove si cercano le soluzioni concrete ai problemi dei cittadini».

I partecipanti

Tra i primi cittadini presenti c’erano:

Ottaviani – Cassano Magnago

Premazzi – Venegono Inferiore Francesco Paglia Cuveglio

Matteo Marchesi – Sangiano

Marco Bortolussi – Crosio

Ivonne Becegatto – Sumirago

Alessandro Magni – Brebbia

Baldassini – Oleggio

Silvano Martellozzo – Castelseprio

Paolino Fedre – Gornate O.

Michele Ballarini – Comerio

Fabio Montagnoli – Arsago Seprio

Emilio Aliverti – Jerago Con O.

Marco Baroffio – Fagnano O.

Marina P. Rovelli – Comabbio

Graziano Maffioli – Casale L.

Maurizio Gusella – Mornago

Carlo Tibiletti – Galliate L.

Baglioni – Taino

Marco Colombo – Daverio

Lorenzo Di Rienzo Scolari – Barasso

Maurizio Mazzucchelli – Morazzone

Franco Ghiringhelli – Oggiona S.S.

Luca Bona – Lesa

Alessandro Molgora – Angera