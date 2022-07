Violoncello, chitarra e batteria ed è subito rock in Piazza Podestà

Hanno scelto piazza del Podestà nel cuore di Varese per girare il nuovo videoclip con una versione rivisitata di uno dei brani rock più iconici della storia della musica: Sweet child of mine dei Guns N’ Roses.

Sono tre giovanissimi musicisti, 54 anni in tre: Tommaso Losito, Violoncello 19 anni, Lorenzo Rapillo, Chitarra 20 anni e Pietro Losito, Batteria 15 anni.

“Essendo un brano molto coinvolgente, d’accordo con il Comune di Varese, abbiamo deciso di registrarlo in pieno centro in Corso Matteotti, Piazza del Podestà – spiega la band – così da renderlo nello stesso tempo come un vero e proprio evento aperto al pubblico dove i varesini più curiosi, hanno potuto partecipare al video in prima persona”.

Il trio aveva già scelto la suggestiva cornice dei Giardini Estensi, con le spettacolari decorazioni natalizie, per il video di realizzato a dicembre.