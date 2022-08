“Dopo 59 giorni di problemi con l’acqua, è stato risolto il problema al distributore dell’acquedotto”

“Dopo 59 giorni di problemi con l’acqua si è trovato il guasto sul giunto del tubo distributore dell’acquedotto. Finalmente, dopo tante vane ricerche da parte dello staff della ditta manutentrice e tutti gli sforzi degli abitanti di Avigno (circa 35 residenti), che

avevano escogitato ogni possibile strategia compresi i dubbi sui consumi leciti, illeciti o provocatori verso la nuova amministrazione comunale, si è arrivati a fare la quadra.

Numerosi sono stati i nostri incontri alla cisterna come ai tempi antichi quando l’unione risolveva le problematiche; uomini e donne con ogni idea, proposta e tanto sacrificio non hanno mai mollato anche quando si sono sentiti soli. Non avendo più acqua nelle abitazioni dopo una certa ora, ci munivamo di ogni recipiente utile a raccogliere questo prezioso liquido per farne una scorta appena sufficiente per i nostri bisogni essenziali.

Finalmente alle ore 11:15 di mercoledì 10 agosto, risolto felicemente il caso, è tornata la serenità nel nostro piccolo borgo. Ci sembra doveroso ringraziare la ditta che gestisce l’acquedotto e il volontario, che ha sempre portato le attrezzature alle sorgenti in montagna. L’ultimo aiuto lo chiediamo al tempo affinché arrivino precipitazioni abbondanti”.

Maria Oreggia, abitante di Avigno