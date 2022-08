Con Alfa al Museo Pogliaghi per scoprire “le forme dell’acqua”

Attraverso la straordinaria collezione di Casa Pogliaghi si potranno conoscere i contenitori per liquidi in uso nella Grecia classica e nella cultura orientale, attraverso la ceramica rinascimentale e il vetro veneziano e boemo

Proseguono le visite guidate gratuite con Alfa alla scoperta dei siti Unesco del territorio e dedicate al patrimonio più importante, l’acqua. L’appuntamento, gratuito, è per sabato 20 agosto alle ore 10:00 con ritrovo alla fontana del Mosè. Forme per l’acqua al Museo Pogliaghi risponderà alla domanda “Quante forme prende l’acqua? Per bere, raccogliere, versare, mescere.

