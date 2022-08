Allenamento congiunto Castellanzese-Sestese

CASTELLANZA – Quarta uscita per la Castellanzese: l’allenamento congiunto con la Sestese termina 2-0 in favore dei ragazzi di Cretaz.

All’8′ arriva la prima vera occasione del match ed è a tinte neroverdi: Ibe che serve Ababio, conclusione che si spegne di poco a lato della porta difesa da Castelli. Al 12′ ancora neroverdi insidiosi con l’incornata di Ibe, Papasodaro salva i suoi. Poco oltre la metà della prima frazione Derosa si rende insidioso da calcio piazzato, Cocuzza aggancia ma Brugni però mette ordine. Al 32′ Castellanzese vicina al vantaggio con Raso, Castelli si immola sulla conclusione e mantiene il risultato sullo 0-0.

Inizio frizzante per la Sestese con Deodato che prova la botta, Pilotti mura senza problemi. Al 6′ succede di tutto dalle parti di Castelli, Cocuzza mette in mezzo ma Ibe per un soffio non riesce ad agganciare. Al quarto d’ora brividi: Bellacci calcia potente, Indelicato però risponde presente. Al 25′ si sblocca il match: Mandelli va in pressione su Passaretta e quando l’estremo difensore biancazzurro prova il rinvio che si infrange sul centrocampista neroverde che insacca. Due minuti dopo ci riprova lo stesso Mandelli, ma Passaretta riesce a deviare. Al 39′ arriva il raddoppio della Castellanzese: Mazzola calcia di potenza, sfortunato Mazzucchelli sul rimpallo, la sfera finisce alle spalle di Passaretta.