Checco Zalone fa tappa al teatro di Lugano con “Amore + Iva”

Sono tanti i fan di Checco Zalone che aspettavano un suo ritorno a teatro. Dopo 11 anni di assenza dal palco, l’artista barese ha deciso di ritornare con un nuovo spettacolo: “Amore + Iva” scritto con Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino.

È uno spettacolo totalmente inedito in cui musica, racconti, imitazioni e parodie saranno accompagnati dall’inconfondibile ironia di uno degli artisti più

caleidoscopici e amati dal pubblico.

L’ultima stagione teatrale “Resto Umile World Tour” fu nel 2011, ora il ritorno sul palco dal vivo dopo aver battuto tutti i record della storia del cinema italiano.

Tre gli appuntamenti in Svizzera del tour di Checco Zalone c ‘è anche una data ticinese al Cornèr Arena di Lugano prevista per il 25 gennaio 2023, mentre il 23 gennaio sarà all’Hallenstadion di Zurigo e il 30 gennaio al Theatre Leman di Ginevra.

I biglietti per l’intera tournée svizzera saranno in vendita dalle ore 10 di

mercoledì 24 agosto su Ticketcorner e presso i rivenditori Offline Manor e

Coop City.